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Агент: Шомуродов изначально ставил задачу попасть в сильную европейскую лигу

Агент: Шомуродов изначально ставил задачу попасть в сильную европейскую лигу
Футбол / РПЛ 0

Представитель компании ProSports Management Кахор Муминов прокомментировал переход форварда «Ростова» Эльдора Шомуродова в «Дженоа».

«Шомуродов подписал трудовой договор с клубом Серии А «Дженоа». Когда начинали сотрудничество с Шомуродовым, игрок поставил задачу попасть в сильный европейский чемпионат. Мы разработали стратегию, для реализации которой сначала надо было поиграть в России, в более сильном, чем узбекский, чемпионате.

Сегодня наш план развития карьеры Эльдора вступил в пиковую стадию – парень стал игроком старейшего клуба Серии А. Игрок счастлив, мы горды и рады! Форца, «Дженоа»!» – приводит слова Муминова пресс-служба агентства.

Шомуродов защищал цвета «Ростова» с 2017 года, а до этого выступал на родине за «Бунёдкор» и «Машъаль». В сборную Узбекистана вызывается с 2015 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в восьми матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.

«Дженоа» объявил о переходе Эльдора Шомуродова
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