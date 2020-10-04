«Ювентус» объявил состав на матч с «Наполи». Гости не приехали в Турин

Туринский «Ювентус» назвал стартовый состав на домашний матч 3-го тура Серии А с «Наполи», тогда как гостевая команда не объявила список игроков, которые могут появиться на поле с первых минут.

Матч, судя по всему, не будет сыгран из-за случаев заражения коронавирусом в «Наполи» и запрета местных органов здравоохранения на приезд неаполитанской команды, сообщает Football Italia. В Серии А заявили, что «Наполи» не может доказать невозможность сыграть матч с «Ювентусом», ввиду этого встреча не отменена.

«Наполи» может получить техническое поражение со счётом 0:3, если «Ювентус» выйдет на поле. Неаполитанцы могут обжаловать такое решение, если оно будет принято.