«Ювентус» объявил состав на матч с «Наполи». Гости не приехали в Турин
Туринский «Ювентус» назвал стартовый состав на домашний матч 3-го тура Серии А с «Наполи», тогда как гостевая команда не объявила список игроков, которые могут появиться на поле с первых минут.
Матч, судя по всему, не будет сыгран из-за случаев заражения коронавирусом в «Наполи» и запрета местных органов здравоохранения на приезд неаполитанской команды, сообщает Football Italia. В Серии А заявили, что «Наполи» не может доказать невозможность сыграть матч с «Ювентусом», ввиду этого встреча не отменена.
«Наполи» может получить техническое поражение со счётом 0:3, если «Ювентус» выйдет на поле. Неаполитанцы могут обжаловать такое решение, если оно будет принято.
- 4 октября 2020
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