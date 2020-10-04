«Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер Алекса Теллеса
«Манчестер Юнайтед» договорился о переходе бразильского защитника «Порту» Алекса Теллеса, утверждает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По данным источника, футболист в ближайшее время пройдёт медицинское обследование для перехода в английский клуб. Манкунианцы согласовали с игроком условия пятилетнего контракта. Сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» не готов платить за Теллеса больше € 25 млн.
Теллес перешёл в «Порту» летом 2016 года из стамбульского «Галатасарая». Сумма трансфера составила € 6,5 млн. В нынешнем сезоне 27-летний бразилец принял участие в трёх матчах чемпионата Португалии (три — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей (два — с пенальти). Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.
«Тоттенхэм» на выезде разгромил «Манчестер Юнайтед» со счётом 6:1
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