В «Шахтёре» произошла вспышка коронавируса

В донецком «Шахтёре» зафиксированы четыре случая заражения коронавирусом, сообщается на официальном сайте украинского клуба.
«После матча «Десна» – «Шахтёр» медслужба клуба получила результаты ПЦР-тестов на COVID-19 игроков сборной Украины, которые были сданы накануне их отъезда в расположение национальной команды. Тесты Андрея Пятова и Тараса Степаненко, а также двоих сотрудников персонала оранжево-чёрных оказались положительными.
Клубом предприняты все необходимые меры. «Шахтёр» в полном составе уходит на самоизоляцию по предписанию курирующего клуб санитарного врача. В понедельник и четверг все футболисты, тренеры и сотрудники первой команды пройдут дополнительное тестирование, после которого будут определены дальнейшие действия», — говорится в заявлении пресс-службы.
- 4 октября 2020
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