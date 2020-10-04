Гол Коутиньо спас «Барселону» от проигрыша «Севилье»

В матче 5-го тура испанской Примеры «Барселона» сыграла вничью с «Севильей». Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счётом 1:1.
На 8-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Севильи» Люк де Йонг. Сусо накрутил соперника у лицевой и выдал подачу, которую каталонцы в панике отбили на де Йонга, а голландец сразу же расстрелял ворота Нето, не оставив бразильцу шансов. Спустя всего две минуты «Барселона» сравняла счёт, забил полузащитник Филиппе Коутиньо. Хесус Навас в попытке перехватить заброс Лионеля Месси отразил мяч прямо на Коутиньо, который точно пробил в дальнюю девятку с центра штрафной.
«Барселона» в трёх матчах чемпионата набрала 7 очков и занимает пятое место в таблице Примеры. «Севилья» (7) располагается на шестой строчке.
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