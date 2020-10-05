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Принц Уильям «поапдодировал» в «твиттере» победе «Астон Виллы» над «Ливерпулем»

Принц Уильям «поапдодировал» в «твиттере» победе «Астон Виллы» над «Ливерпулем»
Футбол / Англия 0

Герцог Кэмбриджский и второй наследник престола Великобритании принц Уильям в «твиттере» отреагировал на победу бирмингемской «Астон Виллы» над «Ливерпулем» со счётом 7:2 в матче четвёртого тура чемпионата Англии, опубликовав пост в виде смайлика, изображающего аплодисменты.

Принц Уильям — болельщик «Астон Виллы» с 11 лет.

Счёт был открыт в начале встречи — на 4-й минуте автором забитого мяча стал Олли Уоткинс, которому ассистировал Джек Грилиш. На 22-й минуте преимущество хозяев увеличил Уоткинс с передачи Грилиша. На 33-й минуте разрыв в счёте сократил Мохамед Салах. Спустя пару минут третий гол в ворота «Ливерпуля» забил Джон Макгинн. На 39-й минуте счёт до крупного довёл Уоткинс с передачи Махмуда Хассана. В начале второго тайма пятый гол забил Росс Баркли с паса Грилиша. На 60-й минуте разрыв в счёте сократил Салах, которому ассистировал Роберто Фирмино. Через несколько минут очередной гол в ворота «Ливерпуля» забил Джек Грилиш с передачи Уоткинса. На 75-й минуте Грилиш оформил дубль с паса Макгинна.

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