Тренер «Астон Виллы» Дин Смит: игра была выдающейся

Главный тренер бирмингемской «Астон Виллы» Дин Смит прокомментировал разгромную победу своей команды над «Ливерпулем» (7:2) в матче четвёртого тура чемпионата Англии.
«Ливерпуль" достигал прекрасных результатов на стадионе «Вилла Парк», в одной из моих первых игр здесь они выиграли 5:0. Мы и не мечтали, что одержим такую крупную победу сегодня.
Игра была выдающейся от начала и до конца. Мы создали огромное количество моментов против потрясающей защиты «Ливерпуля», да и всей команды в целом. Мы много работали, сохранили отличную динамику с конца прошлого сезона и серьёзно прибавили в качестве. Что касается Олли Уоткинса — многие сомневались в его цене, но сегодня, когда он сделал хет-трик она, как мне кажется, утроилась", — приводит слова Смита BBC.
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