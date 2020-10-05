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Тренер «Астон Виллы» Дин Смит: игра была выдающейся

Тренер «Астон Виллы» Дин Смит: игра была выдающейся
Футбол / Англия 0

Главный тренер бирмингемской «Астон Виллы» Дин Смит прокомментировал разгромную победу своей команды над «Ливерпулем» (7:2) в матче четвёртого тура чемпионата Англии.

«Ливерпуль" достигал прекрасных результатов на стадионе «Вилла Парк», в одной из моих первых игр здесь они выиграли 5:0. Мы и не мечтали, что одержим такую крупную победу сегодня.

Игра была выдающейся от начала и до конца. Мы создали огромное количество моментов против потрясающей защиты «Ливерпуля», да и всей команды в целом. Мы много работали, сохранили отличную динамику с конца прошлого сезона и серьёзно прибавили в качестве. Что касается Олли Уоткинса — многие сомневались в его цене, но сегодня, когда он сделал хет-трик она, как мне кажется, утроилась", — приводит слова Смита BBC.

Хет-трик Уоткинса, дубли Грилиша и Салаха — в обзоре матча «Астон Вилла» — «Ливерпуль»
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