Овечкин прокомментировал победу «Динамо» над «Краснодаром»

Нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу московского «Динамо» над «Краснодаром» (2:0) в десятом туре чемпионата России.

«Это был классный футбол, болельщики получили настоящее удовольствие как на стадионе, так и по телевизору. Для «Динамо» после вылета из Лиги Европы самое главное — побеждать. Когда в команде меняется тренер, команда взбадривается, дай бог, чтобы такой результат был постоянно. Всё зависит от действий игроков и реализации моментов», — сказал Овечкин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Овечкин — воспитанник хоккейного «Динамо». За эту команду он выступал с 2001 по 2005 год, а также во время локаута в НХЛ в сезоне-2012/2013.