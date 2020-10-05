Хавбек «Динамо» Грулёв: настрой на «Краснодар» всегда серьёзный, потому что он играет в ЛЧ

Полузащитник московского «Динамо» Вячеслав Грулёв подвёл итоги матча 10-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:0).



«Была очень тяжёлая игра. «Краснодар» хорошо держал мяч, мы много перестраивались, много сил потратили. Мы старались быстро выбегать в контратаки и там создавать и реализовывать моменты, за счёт этого и победили.



Часто забиваю «Краснодару»? Да, интересно получается. Хочется дальше так продолжать, в каждом матче приносить пользу команде. Настрой на такие команды всегда серьёзный, потому что «Краснодар» играет в Лиге чемпионов. В таких матчах важна поддержка болельщиков, они гнали нас вперёд, даже когда что-то не получалось. Спасибо им за это большое. Мы старались выиграть в каждом моменте, в каждом единоборстве. Это дало свой результат», — сказал Грулёв в интервью пресс-службе московского клуба.

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