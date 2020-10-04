Карпина удалили после игры, Заболотный сотворил гол-красавец. Главные события тура в РПЛ

Треть чемпионата России позади. Обычно в это время уже кому-то предрекают борьбу за еврокубковые места, а кому-то — за выживание. 10-й тур был богат на события – расскажем о главном вкратце.

«Ротор»: 10 матчей без побед

Волгоградский клуб ещё не одержал ни одной победы в этом сезоне. «Ротор» проиграл семь матчей и три игры свёл к ничейному результату. Следующий матч у команды Александра Хацкевича дома — против «Тамбова». Среди всех участников РПЛ «Ротор», пожалуй, больше всех нуждается в паузе в чемпионате – перезагрузиться перед матчем с прямым конкурентом.

Победа ЦСКА в меньшинстве

«Армейцы» в этом туре гостили в Екатеринбурге и смогли взять важные три очка. На 49-й минуте прямую красную карточку получил Хёрдур Магнуссон, но уже через три минуты ЦСКА вышел вперёд. Первый гол за красно-синих забил Зайнутдинов. Не прошло пяти минут, как «Урал» получил второй гол: дебютный мяч забил Константин Марадишвили. ЦСКА смог сохранить счёт на табло и оставить ворота Игоря Акинфеева на замке.

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Боевая ничья в «дерби двух столиц»

Большие ожидания были перед матчем «Спартак» — «Зенит», и в целом они оправдались. Команды выдали огненный матч с обилием голевых моментов, но не превратили их в голы. Много было моментов у «Зенита», но «Спартак» героически спасал Максименко. У красно-белых тоже были шансы взять три очка, но стопроцентный момент с двух метров загубил Понсе, реабилитировавшийся за четыре минуты до конца матча.

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100 матчей Эдера и Ещенко

Перед матчем «Спартак» — «Зенит» футболку за 100 матчей в составе красно-белых получил Андрей Ещенко. Защитник перешёл в «Спартак» летом 2016 года и по окончании сезона стал чемпионом России. За четыре года в московской команде Ещенко помимо чемпионства выиграл Суперкубок России и стал бронзовым призёром чемпионата России.



Памятную футболку получил и нападающий «Локомотива» Эдер. Игра против ЦСКА стала для португальского форварда юбилейной. За три года в России нападающий «железнодорожников» выиграл все трофеи: чемпионат, Кубок и Суперкубок.

Дебют Глушакова за «Химки» против «Локомотива»

Первый матч за новую команду в этом туре провёл Денис Глушаков. Дебютный игра выпала на встречу с бывшим клубом. Глушаков вышел на поле после перерыва, и «Химки» сразу же сравняли счёт. Удержать ничью гостям не удалось, а экс-полузащитник «Ахмата» в концовке встречи получил жёлтую карточку за разговоры с судьёй.

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Перестрелка в Сочи и гол через себя Заболотного

«Сочи» и «Ростов» не оставили без внимания пришедших болельщиков на стадион «Фишт» и наградили их обилием голов. На 19-й минуте Никита Бурмистров вывел хозяев вперёд. Сравнять счёт «Ростову» удалось во втором тайме: с передачи Норманна отличился Алексей Ионов. Через две минуты команда Валерия Карпина осталась в меньшинстве — вторую жёлтую карточку схлопотал Норманн. Команды обменялись голами, а точку в этом матче поставил Антон Заболотный, оформивший дубль в течение шести минут. Первый мяч — просто на загляденье!

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Удаление Карпина

Помимо Норманна следующую игру у «Ростова» пропустит Валерий Карпин. Главный тренер получил первую жёлтую карточку по ходу матча, а вторую уже после окончания встречи во время общения с главным судьёй Евгением Турбиным.



«Спросил у судьи, почему он показал карточку Козлову за игру высоко поднятой ногой, а потом Хасимото сыграл ещё выше, и он карточку не показал. Он начал улыбаться. Я спросил, почему он улыбается. И он уже показал красную. Вот так у нас судьи работают», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Эмоции «Краснодара» остались в Салониках

10-й тур закрывали «Динамо» и «Краснодар». Хозяева провели первый матч после увольнения Кирилла Новикова и одержали победу. «Краснодар» уступил бело-голубым во многих показателях и не смог увезти из столицы хотя бы очко. Скорее всего, все эмоции команда Мурада Мусаева оставила в ответном матче Лиги чемпионов против ПАОКа.