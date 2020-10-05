Автобус белорусской команды сбил лося на трассе, животное погибло на месте

Автобус белорусского клуба «Слоним-2017», который выступает в Первой лиге, попал в ДТП.



«По возвращению ФК „Слоним-2017“ после игры с „Гранитом“ на трассе Р-43, не доезжая 10 км до н.п. Миловиды, автобус, на котором ехала команда, столкнулся с лосём. Благодаря грамотным действиям водителя, который успел притормозить и без заноса немного принять вправо, столкновение с животным пришлось по касательной. Никто из команды, к счастью, не пострадал.



Лося отбросило в левый кювет без признаков жизни, в автобусе оказалось разбито лобовое стекло и повреждены воздушные патрубки. По вызову оперативно приехала Ляховичская ГАИ, которая зафиксировала случай ДТП и организовала охрану тела животного до прибытия сотрудников природоохраны. Неисправности в воздушной системе были устранены собственными силами, и автобус продолжил движение», — говорится в сообщении пресс-службы в официальном сообществе клуба во «ВКонтакте».