12 футболистов не примут участия в матчах сборной Украины из-за травм и коронавируса

12 игроков сборной Украины не примут участия в ближайших матчах из-за повреждений и коронавируса, сообщает официальный сайт национальной команды.



Травму приводящей мышцы получил защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко. Из-за повреждений не смогут помочь сборной три футболиста «Шахтёра» — Сергей Кривцов, Евгений Коноплянка и Сергей Болбат. В киевском «Динамо» травмированы Виталий Буяльский и Владислав Супряга, которые, как выяснилось, также не успеют восстановиться к матчам национальной команды.



ПЦР-тесты на COVID-19 дали положительный результат у двух футболистов «Шахтёра» — Тараса Степаненко и Андрея Пятова. Таким образом, команда полным составом ушла на самоизоляцию, а это значит, что Николай Матвиенко, Виктор Коваленко, Марлос и Жуниор Мораес также не смогут начать работу 5 октября.



Сборной Украины предстоит сыграть товарищеский матч с французами (7 октября), а также провести две встречи в Лиге наций — с немцами (10 октября) и испанцами (13 октября).