Джек Уилшир покинул «Вест Хэм Юнайтед»
Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Джек Уилшир покинул английский клуб, сообщает BBC. Ранее Уилшир отметил, что готов перейти в другой клуб, чтобы выйти на прежний игровой уровень.
Джек Уилшир выступал за «Вест Хэм Юнайтед» с 2018 года. Всего полузащитник принял участие в 19 матчах за лондонский клуб. Ранее играл в «Борнмуте», «Болтон Уондерерс» и лондонском «Арсенале».
«Вест Хэм Юнайтед» набрал в 4 матчах 6 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований является «Эвертон», набравший в 4 встречах 12 очков. В прошлом сезоне лондонский клуб, набрав в 38 матчах 39 очков, занял 16-е место в чемпионате Англии. Чемпионом страны стал набравший в 38 встречах 99 очков «Ливерпуль».
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