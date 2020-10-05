Джек Уилшир покинул «Вест Хэм Юнайтед»

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Джек Уилшир покинул английский клуб, сообщает BBC. Ранее Уилшир отметил, что готов перейти в другой клуб, чтобы выйти на прежний игровой уровень.

Джек Уилшир выступал за «Вест Хэм Юнайтед» с 2018 года. Всего полузащитник принял участие в 19 матчах за лондонский клуб. Ранее играл в «Борнмуте», «Болтон Уондерерс» и лондонском «Арсенале».

«Вест Хэм Юнайтед» набрал в 4 матчах 6 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований является «Эвертон», набравший в 4 встречах 12 очков. В прошлом сезоне лондонский клуб, набрав в 38 матчах 39 очков, занял 16-е место в чемпионате Англии. Чемпионом страны стал набравший в 38 встречах 99 очков «Ливерпуль».