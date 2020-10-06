«Спартак» предложил € 4 млн за правого защитника «Метца»

«Спартак» сделал предложение «Метцу» по правому защитнику Фабьену Сентонсу в размере € 4 млн. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
В московском клубе продолжают поиски футболиста на правый фланг обороны, и 24-летний француз является одним из кандидатов для красно-белых.
Сентонс перешёл в «Метц» летом 2019 года из «Ланса». Сумма трансфера составила € 3 млн. В прошлом сезоне защитник принял участие в 28 матчах французской Лиги 1, отдал 3 голевые передачи и получил 3 жёлтые карточки. В нынешнем розыгрыше первенства на счету Фабьена 6 встреч, 2 «горчичника» и ни одного результативного действия.
Ранее «Спартак» рассматривал на позицию правого защитника таких игроков, как Гуга из «Атлетико Минейро», Кенни Лала из «Страсбурга» и Серж Орье из «Тоттенхэм Хотспур». Что касается Сентонса, по информации французских СМИ, им интересуется «Марсель».
«Спартак», набрав 21 очко в 10 турах, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая действующему чемпиону «Зениту» по дополнительным показателям.
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