«Бавария» арендовала хавбека «Бенфики»

Полузащитник «Бенфики» Тьягу Данташ перешёл в «Баварию», сообщает официальный сайт немецкого клуба. Мюнхенцы арендовали футболиста сроком на один год. Хавбек будет играть за вторую команду «Баварии», которая выступает в третьем дивизионе.

19-летний Данташ — воспитанник «Бенфики». Футболист провёл 49 матчей за «Бенфику В», забил пять голов и отдал шесть результативных передач. В составе главной команды лиссабонского клуба Данташ принял участие в одном матче.

«Бавария», набрав в трёх турах шесть очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Следующий матч мюнхенский клуб проведёт 17 октября с «Арминией». Встреча пройдёт в Билефельде на стадионе «Шюко-Арена». Начало встречи — в 19:30 мск.