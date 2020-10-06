«Бавария» арендовала хавбека «Бенфики»
Полузащитник «Бенфики» Тьягу Данташ перешёл в «Баварию», сообщает официальный сайт немецкого клуба. Мюнхенцы арендовали футболиста сроком на один год. Хавбек будет играть за вторую команду «Баварии», которая выступает в третьем дивизионе.
19-летний Данташ — воспитанник «Бенфики». Футболист провёл 49 матчей за «Бенфику В», забил пять голов и отдал шесть результативных передач. В составе главной команды лиссабонского клуба Данташ принял участие в одном матче.
«Бавария», набрав в трёх турах шесть очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Следующий матч мюнхенский клуб проведёт 17 октября с «Арминией». Встреча пройдёт в Билефельде на стадионе «Шюко-Арена». Начало встречи — в 19:30 мск.
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