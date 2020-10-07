Бывший игрок «Зенита» Жулиано перешёл в «Истанбул Башакшехир»

Бывший полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано подписал контракт с клубом «Истанбул Башакшехир». Контракт бразильца рассчитан до 2023 года. 30-летний игрок перешёл на правах свободного агента и будет выступать под 20-м номером, сообщает пресс-служба команды из Турции.



Жулиано выступал за «Зенит» с 2016 года, когда он перешёл из «Гремио» за € 7 млн. За клуб игрок провёл 42 матча, забил 17 голов и отдал 13 результативных передач. В 2017 году полузащитник перешёл в «Фенербахче» за € 7 млн. Последним клубом Жулиано стал «Аль-Наср». В сезоне-2019/2020 игрок провёл 35 матчей, забил 13 голов и сделал восемь результативных передач.



За сборную Бразилии Жулиано выступает с 2010 года. В составе национальной команды он вышел на поле 14 раз и сделал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 9 млн.