Обыски на базе футбольного клуба «Крылья Советов» связаны с деятельностью группы агентов, которые имеют влияние на её работу. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией, и собеседник в клубе. Источник в клубе добавил, что смена генерального и спортивного директоров по итогам чемпионата сезона-2019/2020 является не более чем прикрытием.
«Серьёзных выводов после вылета из РПЛ в ФНЛ в прошлом сезоне пока не сделано. По сути, клубом управляют те же люди, которые преследуют свои личные цели, далекие от спортивных результатов команды», — сказал источник, знакомый с ситуацией.
Он добавил, что, обладая бюджетом «уровня крепкого середняка РПЛ» около 2 миллиардов рублей в год, «Крылья Советов» уже на протяжении многих лет балансируют между РПЛ и ФНЛ именно по причине некомпетентного управления клубом.
- 7 октября 2020
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