В «Крыльях Советов» прокомментировали информацию об обысках на клубной базе

Генеральный директор самарских «Крыльях Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал информацию об обысках на клубной базе.

«В клубе действительно происходят обыски. Ничего страшного не происходит, это касается прошлой деятельности клуба, примерно трёхлетней давности. На текущую деятельность это никак не повлияет», — сказал Калкуцкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

«Крылья Советов», набрав в 13 турах 26 очков, занимают четвёртое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Лидером турнира является «Оренбург» (29). Следующий матч самарский клуб проведёт 9 октября с ивановским «Текстильщиком». Матч состоится в Иваново на стадионе «Текстильщик», и начнётся в 14:00 мск.