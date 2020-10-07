«Спартак» заинтересован в приобретении полузащитника «Лилля» Шека

Полузащитник «Лилля» Шека попал в сферу интересов московского «Спартака». Французский клуб рассчитывает получить за игрока € 10 млн и рассматривает вариант с арендой с правом последующего выкупа, сообщает Insidefutbol. Ранее Шека привлёк интерес «Саутгемптона», но до конкретного предложения дело не дошло.



Полузащитник перешёл в «Лилль» в 2017 году, клуб заплатил «Браге» € 5 млн. Шека провёл в составе французского коллектива 75 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач. В сезоне-2020/2021 25-летний игрок вышел на поле четыре раза и отдал результативную передачу.



Действующий контракт полузащитника с «Лиллем» рассчитан до 2022 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Шека в € 7 млн.

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