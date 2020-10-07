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«Уфа» намерена уволить Вадима Евсеева

«Уфа» намерена уволить Вадима Евсеева
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев может в ближайшее время покинуть свой пост.

Как сообщает журналист Нобель Арустамян в своём телеграм-канале, уфимский клуб намерен отправить специалиста в отставку. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что место Вадима Евсеева на посту наставника «Уфы» может занять главный тренер «Велеса» Алексей Стукалов.

«Уфа», набрав лишь 6 очков в 10 турах, занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Замыкающим зону стыковых матчей «Химкам» подопечные Евсеева уступают по дополнительным показателям, а от спасительной 12-й строчки их отделяют 3 очка. Ниже подмосковной команды находится лишь «Ротор» (3).

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