Черчесов: тесты у Джикии и Гильерме подозрительные. В остальном все здоровы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии национальной команды перед предстоящими матчами.
«Мы сами просили, чтобы дали разрешение на допуск зрителей. Во многих странах допускаются болельщики. Видимо, сделали пилотный проект – Суперкубок. И дали добро. Дали добро и на пять замен. Пошли навстречу. УЕФА объективно отозвался и отработал.
Ждём наших болельщиков. Увы, пока не полный стадион. Но те, кто придёт, будут нас поддерживать
Тесты у Джикии и Маринато подозрительные. Их отделили от команды. Будем за ними смотреть. Мы сами прошли тесты — они отрицательные. Мы спокойны.
Что касается состава, то вчера думали об одном. Сегодня ситуация меняется. Есть время, пообщаемся с игроками, разберём нюансы. Примем оптимальное решение на завтрашний матч. Нет основного центрального защитника Джикии — кому-то надо будет его заменить. На эту игру дозаявлять игроков нельзя. Мы тест уже в УЕФА отправили. Следующий тест 9-го числа. Посмотрим, как игра сложится. Будем принимать решения.
В остальном все здоровы. Понятно, готовность разная. Черышев приехал после долгого перерыва. Две тренировки он провёл — всё оптимистично. У нас три игры — мы примем решения, которые посчитаем правильными», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 7 октября 2020
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