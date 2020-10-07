Черчесов: игрока уровня Ибрагимовича, который бы так выделялся, у Швеции нет

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о готовности команды к предстоящим матчам.



«Три матча для нас впервые. Но не мы одни в этих условиях. Рабочая ситуация. Вызвали 22 футболиста, которые должны решать задачу. Со шведами матч контрольный. Затем — игры официальные. Мы не делим игры на контрольные и официальные. Будем стараться выставлять тот состав, который по кондициям, тактике и состоянию сможет дать результат в этих матчах.



Каждая сборная сталкивается с той ситуацией, которая есть. Не доехали Смолов и Петров, но их заменили Смольников и Комличенко. Сегодня есть вопросы по паре игроков. Есть рабочие моменты. Тренировочный процесс выполнили — у нас идёт подготовка. Что касается шведов, то у них есть изменения в команде. В тактическом плане не так много поменялось. У нас тоже после чемпионата мира половина состава поменялась. Шведы всегда славились командной игрой. Понятно, что игрока уровня Ибрагимовича, который бы так выделялся, у них нет. У них ровный состав, не хотел бы никого выделять. Это коллега из Швеции может сказать. Мы готовимся к хорошему матчу», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Встреча Россия — Швеция состоится завтра, 8 октября. Начало встречи — в 19:15 мск. Матч пройдёт в Москве на «ВЭБ Арене».



Матчи группового этапа Лиги наций УЕФА со сборными Турции и Венгрии пройдут на стадионе «ВТБ Арена». Встреча с турецкой национальной командой состоится 11 октября, а матч с венгерской сборной — 14 октября. Обе встречи начнутся в 21:45 мск.

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