Черчесов: игрока уровня Ибрагимовича, который бы так выделялся, у Швеции нет

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о готовности команды к предстоящим матчам.
«Три матча для нас впервые. Но не мы одни в этих условиях. Рабочая ситуация. Вызвали 22 футболиста, которые должны решать задачу. Со шведами матч контрольный. Затем — игры официальные. Мы не делим игры на контрольные и официальные. Будем стараться выставлять тот состав, который по кондициям, тактике и состоянию сможет дать результат в этих матчах.
Каждая сборная сталкивается с той ситуацией, которая есть. Не доехали Смолов и Петров, но их заменили Смольников и Комличенко. Сегодня есть вопросы по паре игроков. Есть рабочие моменты. Тренировочный процесс выполнили — у нас идёт подготовка. Что касается шведов, то у них есть изменения в команде. В тактическом плане не так много поменялось. У нас тоже после чемпионата мира половина состава поменялась. Шведы всегда славились командной игрой. Понятно, что игрока уровня Ибрагимовича, который бы так выделялся, у них нет. У них ровный состав, не хотел бы никого выделять. Это коллега из Швеции может сказать. Мы готовимся к хорошему матчу», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Встреча Россия — Швеция состоится завтра, 8 октября. Начало встречи — в 19:15 мск. Матч пройдёт в Москве на «ВЭБ Арене».
Матчи группового этапа Лиги наций УЕФА со сборными Турции и Венгрии пройдут на стадионе «ВТБ Арена». Встреча с турецкой национальной командой состоится 11 октября, а матч с венгерской сборной — 14 октября. Обе встречи начнутся в 21:45 мск.
- 7 октября 2020
-
15:17
-
15:16
-
15:10
-
15:00
-
14:47Вадим Евсеев покинет «Уфу» Эксклюзив
-
14:46
-
14:37
-
14:37
-
14:25
-
14:24
-
14:18
-
14:13
-
14:05
-
13:52
-
13:36
-
13:13
-
12:57
-
12:37
-
12:35
-
12:24
-
12:24
-
12:14
-
12:07
-
12:05
-
12:01
-
11:51
-
11:45
-
11:34
-
11:07
-
11:00
-
10:45
-
10:43
-
10:33
-
10:29
-
10:22