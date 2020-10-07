Вадим Евсеев покинет «Уфу»
В ближайшее время «Уфа» объявит о прекращении работы с Вадимом Евсеевым. Об этом «Чемпионату» сообщили источники, знакомые с ситуацией. Ранее сообщалось, что «Уфа» может уволить Евсеева, а главным претендентом на его место Евсеева является тренер «Велеса» Алексей Стукалов.
«Уфа», набрав лишь 6 очков в 10 турах, занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Замыкающим зону стыковых матчей «Химкам» подопечные Евсеева уступают по дополнительным показателям, а от спасительной 12-й строчки их отделяют 3 очка. Ниже подмосковной команды находится лишь «Ротор» (3).
«Велес» набрал 25 очков в 13 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Лидером турнира является «Оренбург» (29).
«Уфа» намерена уволить Вадима Евсеева
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14:47Вадим Евсеев покинет «Уфу» Эксклюзив
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