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Николич: контракт Чорлуки заканчивается. На эту позицию есть Мурило

Николич: контракт Чорлуки заканчивается. На эту позицию есть Мурило
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич поделился мнением об игроках оборонительной линии «железнодорожников».

«Контракт Чорлуки заканчивается, на эту позицию есть молодой Мурило. Мы купили Лысцова – воспитанника клуба и свободного агента Райковича. Они качественные игроки, хорошо для атмосферы в клубе. Для меня это важно. К сожалению, Чорлука получил травму, поэтому Райкович появится на поле. Всем новым игрокам необходимо время на подготовку, но у нас на это времени не было», — сказал Николич в программе «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

На 35-й минуте встречи с «Химками» (2:1) защитник «Локомотива» Ведран Чорлука получил повреждение и не смог продолжить игру. Контракт 34-летнего хорвата с московским клубом истекает 30 июня 2021 года.

«Локомотив» — «Химки»: Чорлука получил травму и покинул поле
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