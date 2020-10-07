Николич: контракт Чорлуки заканчивается. На эту позицию есть Мурило

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич поделился мнением об игроках оборонительной линии «железнодорожников».
«Контракт Чорлуки заканчивается, на эту позицию есть молодой Мурило. Мы купили Лысцова – воспитанника клуба и свободного агента Райковича. Они качественные игроки, хорошо для атмосферы в клубе. Для меня это важно. К сожалению, Чорлука получил травму, поэтому Райкович появится на поле. Всем новым игрокам необходимо время на подготовку, но у нас на это времени не было», — сказал Николич в программе «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».
На 35-й минуте встречи с «Химками» (2:1) защитник «Локомотива» Ведран Чорлука получил повреждение и не смог продолжить игру. Контракт 34-летнего хорвата с московским клубом истекает 30 июня 2021 года.
- 7 октября 2020
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