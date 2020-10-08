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Президент РПЛ прокомментировал дело против «Спартака»

Президент РПЛ прокомментировал дело против «Спартака»
Футбол / РПЛ 0

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин прокомментировал возбуждение административного дела на «Спартак» за несоблюдение противоэпидемиологических мер на матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).

«Рассчитываем на объективное судебное разбирательство и адекватные меры в отношении «Спартака», который всегда последовательно и дисциплинированно проводил мероприятия для профилактики новой коронавирусной инфекции. Надеемся, что возможное наказание не будет избыточным и не повлечёт приостановление деятельности.

Российский футбол приложил колоссальные усилия, чтобы в условиях пандемии проводить матчи со зрителями. Нельзя, чтобы один случай перечеркивал усилия многих людей. Уверены, что при должном соблюдении всех установленных норм организация футбольных матчей Российской Премьер-Лиги может быть комфортной и безопасной», — говорится в заявлении Прядкина, предоставленном пресс-службой лиги.

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