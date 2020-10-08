Спортивный юрист Прокопец рассказал о наиболее вероятном наказании для «Спартака»

Спортивный юрист Михаил Прокопец высказался о потенциальном наказании для «Спартака» за несоблюдение противоэпидемиологических мер на матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).
«Запрет деятельности «Спартака» как футбольного клуба или стадиона происходит в исключительных случаях. Есть практика подобных дел, и запрет на деятельность случается лишь тогда, когда не предпринимается вообще никаких мер безопасности. К примеру, в кафе нет антисептиков, масок, дезинфицирующих ламп.
Я считаю, что при условии вины «Спартака», которая ещё не доказана, должны ограничиться предупреждением и штрафом. Сразу человека не могут казнить, сначала надо предупредить. И только в случае повторного нарушения могут последовать наказание в виде закрытия стадиона.
Что касается суммы штрафа, максимум – это 500 тыс. рублей, а для физического лица – до 50 тыс. рублей. Ещё раз повторюсь, всё это справедливо только при условии доказаной вины клуба, которой на данный момент нет», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 8 октября 2020
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