В «Шахтёре» зафиксировано 18 случаев заражения коронавирусом
Генеральный директор донецкого «Шахтёра» Сергей Палкин сообщил о новых случаях заражения коронавирусом в клубе.
«Дорогие друзья, по результатам сегодняшнего дополнительного ПЦР-тестирования были обнаружены случаи заболевания коронавирусом среди девяти игроков и девяти сотрудников команды «Шахтёр». Все инфицированные уходят на 10-дневную самоизоляцию. Желаем им скорейшего выздоровления и возвращения в команду!» — написал Палкин на своей странице в «Фейсбуке».
Донецкий «Шахтёр» набрал в 5 матчах 9 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. Лидером соревнований является набравшее в 5 встречах 11 очков киевское «Динамо». В тройку лидеров входят «Ворскла» (11) и «Колос» (10).
В «Шахтёре» произошла вспышка коронавируса
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