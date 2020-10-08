В «Шахтёре» зафиксировано 18 случаев заражения коронавирусом

Генеральный директор донецкого «Шахтёра» Сергей Палкин сообщил о новых случаях заражения коронавирусом в клубе.



«Дорогие друзья, по результатам сегодняшнего дополнительного ПЦР-тестирования были обнаружены случаи заболевания коронавирусом среди девяти игроков и девяти сотрудников команды «Шахтёр». Все инфицированные уходят на 10-дневную самоизоляцию. Желаем им скорейшего выздоровления и возвращения в команду!» — написал Палкин на своей странице в «Фейсбуке».

Донецкий «Шахтёр» набрал в 5 матчах 9 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. Лидером соревнований является набравшее в 5 встречах 11 очков киевское «Динамо». В тройку лидеров входят «Ворскла» (11) и «Колос» (10).