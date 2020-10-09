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Новым главным тренером «Уфы» станет Рашид Рахимов

Новым главным тренером «Уфы» станет Рашид Рахимов
Футбол / РПЛ 0

Стало известно имя специалиста, который возглавит «Уфу» после отставки Вадима Евсеева.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, уфимскую команду возглавит Рашид Рахимов. Руководство клуба сделало выбор в пользу его кандидатуры, отказавшись от услуг Олега Кононова и Сергея Юрана. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.

Последним местом работы Рахимова был «Ахмат», который он возглавлял с 2018 по 2019 год. В ходе своей карьеры он также тренировал «Амкар», «Локомотив» и австрийскую команду «Адмира Ваккер».

7 октября «Уфа» объявила, что главный тренер Вадим Евсеев официально отправлен в отставку по обоюдному согласию сторон. Команда, набрав лишь 6 очков в 10 турах, занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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