Гендиректор «Уфы» Шайбеков: договоренность с новым тренером есть. Объявим в воскресенье
Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков прокомментировал ситуацию с поиском нового главного тренера.
«Договоренность с новым тренером есть. Осталось только контракт подписать. Объявим в воскресенье перед тренировкой», — сказал Шайбеков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
7 октября «Уфа» объявила, что главный тренер Вадим Евсеев официально отправлен в отставку по обоюдному согласию сторон.
«Уфа», набрав лишь 6 очков в 10 турах, занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Замыкающим зону стыковых матчей «Химкам» подопечные Евсеева уступают по дополнительным показателям, а от спасительной 12-й строчки их отделяют 3 очка. Ниже подмосковной команды находится лишь «Ротор» (3).
Олег Кононов в списке кандидатов на пост главного тренера «Уфы»
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