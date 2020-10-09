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Беляев: в матче сборной России со Швецией всё, кроме результата, было неплохо

Беляев: в матче сборной России со Швецией всё, кроме результата, было неплохо
Футбол / Сборная России 0

Защитник тульского «Арсенала» и сборной России Максим Беляев прокомментировал вызов в национальную команду.

«7 октября мне позвонили и сказали, что нужно пройти тестирование на коронавирус. Всё оперативно сделал и 8-го числа вечером прибыл в расположение сборной. Очень рад всех видеть, коллектив прекрасный.

Матч со Швецией? Не удалось полностью посмотреть. Состав был экспериментальный, разные сочетания. Думаю, всё, кроме результата, было неплохо. У нас крепкая группа в Лиге наций, все соперники достойны, умеют играть в атаку. Но и наша сборная по результатам двух матчей показала, что мы можем играть с этими командами и побеждать.

У меня было небольшое повреждение перед вызовом в прошлый раз, травма помешала мне приехать. Сейчас всё отлично, состояние прекрасное. Последние три матча полностью играл», — сказал Беляев в интервью пресс-службе сборной.

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