Беляев: в матче сборной России со Швецией всё, кроме результата, было неплохо

Защитник тульского «Арсенала» и сборной России Максим Беляев прокомментировал вызов в национальную команду.



«7 октября мне позвонили и сказали, что нужно пройти тестирование на коронавирус. Всё оперативно сделал и 8-го числа вечером прибыл в расположение сборной. Очень рад всех видеть, коллектив прекрасный.



Матч со Швецией? Не удалось полностью посмотреть. Состав был экспериментальный, разные сочетания. Думаю, всё, кроме результата, было неплохо. У нас крепкая группа в Лиге наций, все соперники достойны, умеют играть в атаку. Но и наша сборная по результатам двух матчей показала, что мы можем играть с этими командами и побеждать.



У меня было небольшое повреждение перед вызовом в прошлый раз, травма помешала мне приехать. Сейчас всё отлично, состояние прекрасное. Последние три матча полностью играл», — сказал Беляев в интервью пресс-службе сборной.