«Спартак» интересуется сенегальским правым защитником «Болоньи»

Правый защитник «Болоньи» Ибраима Мбайе вызвал интерес московского «Спартака», сообщает Il Resto del Carlino.



По информации источника, 25-летний игрок может переехать в Москву. Агент сенегальского защитника подтвердил, что «Спартак» провёл первые контакты с футболистом. Однако утверждается, что в «Болонье» возникла трудная ситуация из-за травм игроков защиты, поэтому клуб не хочет отпускать Мбайе.



Ибраима — выпускник академии «Интера». Защищал цвета миланского клуба с 2012 по 2013 год, а также с 2014-го по 2015-й. Выступал за «Ливорно» на правах аренды. За «Болонью» играет с 2015 года. В минувшем сезоне в 20 матчах Мбайе отдал три голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 2 млн.