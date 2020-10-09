«Спартак» интересуется сенегальским правым защитником «Болоньи»
Правый защитник «Болоньи» Ибраима Мбайе вызвал интерес московского «Спартака», сообщает Il Resto del Carlino.
По информации источника, 25-летний игрок может переехать в Москву. Агент сенегальского защитника подтвердил, что «Спартак» провёл первые контакты с футболистом. Однако утверждается, что в «Болонье» возникла трудная ситуация из-за травм игроков защиты, поэтому клуб не хочет отпускать Мбайе.
Ибраима — выпускник академии «Интера». Защищал цвета миланского клуба с 2012 по 2013 год, а также с 2014-го по 2015-й. Выступал за «Ливорно» на правах аренды. За «Болонью» играет с 2015 года. В минувшем сезоне в 20 матчах Мбайе отдал три голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 2 млн.
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