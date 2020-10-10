Сборная Колумбии разгромила Венесуэлу в матче отбора ЧМ-2022
Завершился матч первого тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года в Южной Америке между национальными командами Колумбии и Венесуэлы. Встречи прошла в Барранкилье на стадионе «Метрополитано Роберто Мелендес» и завершился победой сборной Колумбии со счётом 3:0.
В составе победителей дубль оформил Луи Мурьель и ещё один гол в свой актив записал Дуван Сапата.
В следующем туре сборной Колумбии предстоит провести матч с Чили, а Венесуэла встретится с Парагваем. Обе игры пройдут 14 октября.
Чемпионат мира в Катаре в 2022 году станет уникальным по многим параметрам. Это первый турнир, который пройдёт зимой, в разгар европейского клубного сезона. Катар станет также первой страной арабского мира, которая примет этот турнир.
- 10 октября 2020
-
05:33
-
04:52
-
04:36
-
04:30
-
04:07
-
03:46
-
03:23
-
02:59
-
02:34
-
02:03
-
01:38
-
00:58
-
00:54
-
00:40
-
00:34
-
00:24
-
00:08
- 9 октября 2020
-
23:55
-
23:43
-
23:33
-
23:27
-
23:27
-
22:31
-
22:18
-
22:06
-
21:53
-
21:49
-
21:31
-
21:19
-
20:52
-
20:50
-
20:33
-
20:30
-
20:12
-
20:10
Партнерский контент