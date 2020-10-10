Сборная Колумбии разгромила Венесуэлу в матче отбора ЧМ-2022

Завершился матч первого тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года в Южной Америке между национальными командами Колумбии и Венесуэлы. Встречи прошла в Барранкилье на стадионе «Метрополитано Роберто Мелендес» и завершился победой сборной Колумбии со счётом 3:0.

В составе победителей дубль оформил Луи Мурьель и ещё один гол в свой актив записал Дуван Сапата.

В следующем туре сборной Колумбии предстоит провести матч с Чили, а Венесуэла встретится с Парагваем. Обе игры пройдут 14 октября.

Чемпионат мира в Катаре в 2022 году станет уникальным по многим параметрам. Это первый турнир, который пройдёт зимой, в разгар европейского клубного сезона. Катар станет также первой страной арабского мира, которая примет этот турнир.

