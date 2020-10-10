Дубль Роберто Фирмино помог сборной Бразилии начать отборочный цикл с разгрома Боливии

В Сан-Паулу (Бразилия) на стадионе «Арена Сан-Паулу – Коринтианс» состоялся матч 1-го тура южноамериканского отборочного цикла к ЧМ-2022, в котором сборная Бразилии принимала Боливию. Встреча завершилась разгромной победой хозяев поля – 5:0.
Счёт в матче был открыт на 16-й минуте защитником Бразилии Маркиньосом, замкнувшим в чужой штрафной верховую подачу. Спустя 14 минут свой первый мяч в этой встрече забил Роберто Фирмино, а уже в начале 2-го тайма ему удалось оформить дубль, сделав счёт 3:0. На 66-й минуте защитник сборной Боливии Хосе Мария Карраско отправил мяч в свои ворота. Окончательный счёт в матче был установлен на 73-й минуте полузащитником Филиппе Коутиньо – 5:0.
Во 2-м туре отборочного цикла сборная Бразилии сыграет на выезде с Перу, а Боливия примет сборную Аргентины.
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