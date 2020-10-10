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Дубль Роберто Фирмино помог сборной Бразилии начать отборочный цикл с разгрома Боливии

Дубль Роберто Фирмино помог сборной Бразилии начать отборочный цикл с разгрома Боливии
Футбол / Южная Америка 0

В Сан-Паулу (Бразилия) на стадионе «Арена Сан-Паулу – Коринтианс» состоялся матч 1-го тура южноамериканского отборочного цикла к ЧМ-2022, в котором сборная Бразилии принимала Боливию. Встреча завершилась разгромной победой хозяев поля – 5:0.

Счёт в матче был открыт на 16-й минуте защитником Бразилии Маркиньосом, замкнувшим в чужой штрафной верховую подачу. Спустя 14 минут свой первый мяч в этой встрече забил Роберто Фирмино, а уже в начале 2-го тайма ему удалось оформить дубль, сделав счёт 3:0. На 66-й минуте защитник сборной Боливии Хосе Мария Карраско отправил мяч в свои ворота. Окончательный счёт в матче был установлен на 73-й минуте полузащитником Филиппе Коутиньо – 5:0.

Во 2-м туре отборочного цикла сборная Бразилии сыграет на выезде с Перу, а Боливия примет сборную Аргентины.

ЧМ-2022 - Южная Америка. Южная Америка. 1-й тур
10 октября 2020, суббота. 03:30 МСК
Бразилия
Окончен
5 : 0
Боливия
1:0 Маркиньос – 16'   2:0 Фирмино – 30'   3:0 Фирмино – 49'   4:0 Карраско – 66' (автогол)   5:0 Коутиньо – 73'
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