Неймар побил достижение Лионеля Месси

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022 с Боливией (5:0) сделал 18 успешных обводок, сообщает OptaJavier. Это наивысший показатель с момента появления официальной статистики обводок от Opta в сезоне-2009/2010.



Предыдущим обладателем рекорда был аргентинец Лионель Месси — в 2011 году он сделал 15 успешных обводок в матче с Колумбией (2:1).



В Сан-Паулу (Бразилия) на стадионе «Арена Сан-Паулу – Коринтианс» в матче 1-го тура южноамериканского отборочного цикла ЧМ-2022 сборная Бразилии принимала Боливию. Встреча завершилась разгромной победой хозяев поля – 5:0.



На 16-й минуте матча счёт открыл защитник Бразилии Маркиньос, замкнув в чужой штрафной верховую подачу. Спустя 14 минут свой первый мяч в этой встрече забил Роберто Фирмино, а в начале 2-го тайма ему удалось оформить дубль — 3:0. На 66-й минуте защитник сборной Боливии Хосе Мария Карраско отправил мяч в свои ворота. Окончательный счёт в матче был установлен на 73-й минуте полузащитником Филиппе Коутиньо — 5:0.

Неймар установил рекорд Лиги чемпионов по успешным обводкам