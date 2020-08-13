Неймар установил рекорд Лиги чемпионов по успешным обводкам
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар установил рекорд Лиги чемпионов в ходе четвертьфинального матча с «Аталантой» (2:1).
Как сообщает WhoScored в «Твиттере», во вчерашней встрече 28-летний бразилец совершил 16 успешных обводок. Это наивысший показатель с момента появления официальной статистики обводок от Opta в сезоне-2009/2010.
Предыдущий рекорд принадлежит форварду «Барселоны» Лионелю Месси и нападающему «Наполи» Лоренцо Инсинье. Им удалось обвести соперников в одном матче 11 раз.
Соперником подопечных Томаса Тухеля в полуфинале станет победитель пары «Атлетико» — «РБ Лейпциг». Матч испанской и немецкой команд пройдёт в Лиссабоне (Португалия) сегодня, 13 августа. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
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