Неймар установил рекорд Лиги чемпионов по успешным обводкам

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар установил рекорд Лиги чемпионов в ходе четвертьфинального матча с «Аталантой» (2:1).



Как сообщает WhoScored в «Твиттере», во вчерашней встрече 28-летний бразилец совершил 16 успешных обводок. Это наивысший показатель с момента появления официальной статистики обводок от Opta в сезоне-2009/2010.



Предыдущий рекорд принадлежит форварду «Барселоны» Лионелю Месси и нападающему «Наполи» Лоренцо Инсинье. Им удалось обвести соперников в одном матче 11 раз.



Соперником подопечных Томаса Тухеля в полуфинале станет победитель пары «Атлетико» — «РБ Лейпциг». Матч испанской и немецкой команд пройдёт в Лиссабоне (Португалия) сегодня, 13 августа. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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