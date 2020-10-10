Назван самый высокооплачиваемый итальянский футболист Серии А

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи является самым высокооплачиваемым итальянцем в Серии А, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Чистый доход футболиста туринцев составляет € 6,5 млн в год. За Бонуччи следует голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма (€ 6 млн в год). Полузащитник Федерико Кьеза попал в список самых высокооплачиваемых итальянцев лиги благодаря переходу в «Ювентус». По новому контракту экс-игрок «Фиорентины» получает € 5 млн в год.
Капитан и форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье (€ 4,5 млн) занимает четвертое место в рейтинге. Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле и полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески получают по € 4 млн.
В минувшем сезоне Бонуччи провёл в чемпионате Италии 35 матчей, стал автором 3 забитых мячей и заработал 10 жёлтых карточек. Контракт футболиста с «Ювентусом» действителен до лета 2024 года.
- 10 октября 2020
-
17:44
-
17:43
-
17:19
-
16:38
-
16:23
-
16:16
-
15:57
-
15:44
-
15:36
-
15:33
-
15:26
-
15:12
-
15:06
-
14:50
-
14:38
-
14:27
-
14:05
-
14:04
-
14:01
-
13:58
-
13:55
-
13:51
-
13:51
-
13:48
-
13:44
-
13:38
-
13:29
-
13:19
-
13:11
-
12:45
-
12:29
-
12:24
-
12:21
-
12:12
-
12:11