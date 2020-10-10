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Назван самый высокооплачиваемый итальянский футболист Серии А

Назван самый высокооплачиваемый итальянский футболист Серии А
Футбол / Италия 0

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи является самым высокооплачиваемым итальянцем в Серии А, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Чистый доход футболиста туринцев составляет € 6,5 млн в год. За Бонуччи следует голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма (€ 6 млн в год). Полузащитник Федерико Кьеза попал в список самых высокооплачиваемых итальянцев лиги благодаря переходу в «Ювентус». По новому контракту экс-игрок «Фиорентины» получает € 5 млн в год.

Капитан и форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье (€ 4,5 млн) занимает четвертое место в рейтинге. Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле и полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески получают по € 4 млн.

В минувшем сезоне Бонуччи провёл в чемпионате Италии 35 матчей, стал автором 3 забитых мячей и заработал 10 жёлтых карточек. Контракт футболиста с «Ювентусом» действителен до лета 2024 года.

Бонуччи отказался от перехода в «Манчестер Сити». Он хочет поддержать Пирло в «Ювентусе»
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