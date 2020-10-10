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Мозес прибыл в клинику в Риме, где пройдёт медосмотр для «Спартака»

Мозес прибыл в клинику в Риме, где пройдёт медосмотр для «Спартака»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Челси» Виктор Мозес проходит последние тесты перед переходом в московский «Спартак». В субботу днем футболист прибыл в одну из клиник Рима, где пройдёт медицинское обследование. После этого клубы смогут официально завершить сделку, сообщает «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Мозес выступал за миланский «Интер» на правах аренды. 29-летний хавбек принял участие в 17 матчах за итальянский клуб во всех турнирах. Футболист выступал за «Кристал Пэлас», «Ливерпуль», «Вест Хэм Юнайтед», «Фенербахче» и другие клубы. В сборную Нигерии вызывался с 2012 по 2018 год.

После 10 туров, набрав 21 очко, «Спартак» занимает второе место в таблице чемпионата России. Столько же очков у «Зенита», который лидирует в первенстве.

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