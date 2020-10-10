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Украина — Германия: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45

Украина — Германия: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Сегодня, 10 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в группе 4 дивизиона А между национальными командами Украины и Германии. Встреча пройдёт в Киеве на стадионе «Олимпийский». Начало — в 21:45 мск.

Обслужит матч израильская бригада арбитров во главе с Орелем Гринфельдом, ассистировать будут судьи на линиях Рой Хассан и Идан Яркони. Резервный арбитр — Галь Лейбовиц.

Сборная Украины, набрав три очка, занимает второе место в турнирной таблице группы 4. Германия (2) — на 3-м месте. В 1-м туре Украина на своём поле со счётом 2:1 обыграла национальную команду Швейцарии. Германия дома сыграла вничью со сборной Испании (1:1). Во втором туре украинцы проиграли в матче с испанцами (0:4), немцы сыграли вничью со Швейцарией (1:1).

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча Украина — Германия.

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