Испания — Швейцария: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45

Сегодня, 10 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в группе 4 дивизиона А между национальными командами Испании и Швейцарии. Встреча пройдёт в Мадриде на стадионе «Альфредо Ди Стефано». Начало — в 21:45 мск.
Обслужит матч турецкая бригада арбитров во главе с Али Палабыйыком, ассистировать будут судьи на линиях Шеркан Олгюнкан и Чем Сатман. Резервный арбитр — Арда Кардешлер.
Сборная Испании, набрав четыре очка, занимает первое место в турнирной таблице группы 4. Швейцария (1) — на 4-м месте. В 1-м туре Испания на выезде сыграла вничью с Германией со счётом 1:1. Швейцария на выезде проиграла сборной Украины (1:2). Во втором туре испанцы разгромили сборную Украины (4:0), а Швейцария сыграла вничью с Германией (1:1).
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча Испания — Швейцария.
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