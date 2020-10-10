Венгер: «Бавария» — сильнейшая команда Европы. «Реал» и «Барселона» сейчас слабы

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился своим мнением о мюнхенской «Баварии».
«На данный момент «Бавария» — сильнейшая команда Европы. Однако это происходит в том числе из-за того, что больше нет больших команд. «Барселона» слаба, «Реал» тоже слаб», — цитирует Венгера Goal.
В финальном матче Лиги чемпионов сезона-2019/2020 мюнхенский клуб обыграл «Пари Сен-Жермен» со счётом 1:0. «Бавария» выиграла Лигу чемпионов в шестой раз в своей истории и догнала по этому показателю «Ливерпуль». Немецкий и английский клубы делят 3-е место в истории турнира. Чаще победителями Лиги чемпионов становились только «Милан» (7) и мадридский «Реал» (13).
Кроме того, в прошлом сезоне «Бавария» выиграла чемпионат и Кубок Германии, а в начале нового сезона завоевала Суперкубок УЕФА.
- 10 октября 2020
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