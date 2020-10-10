Акинфеев: самый командный игрок в ЦСКА — Обляков. Это тёмная лошадка

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, кого он считает самым командным игроком в клубе, а также ответил на вопрос, кто больше всего спорит с арбитрами.

«В плане игры, тактики — Ваня Обляков. Это тёмная лошадка. Многие его ругают, может быть правильно, а может и нет. Но по той картине, что я вижу, он делает очень большой объём работы.

Кто чаще спорит с судьями? Если Алан играет, то он король споров с судьями. Игра в Краснодаре показала, что сейчас можно не спорить, есть телевизор. Дали пенальти, штрафной, угловой — уже ничего не вернуть", — сказал Акинфеев в интервью пресс-службе клуба.

Игорь Акинфеев дебютировал за основную команду ЦСКА в 2003 году. Голкипер защищал цвета сборной России с 2004 по 2018 год. За национальную команду Акинфеев сыграл 111 матчей, пропустил 95 мячей и 48 раз оставил ворота в неприкосновенности. Игорь завершил карьеру на международном уровне в 2018 году.