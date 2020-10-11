Луческу включил Ракицкого и Виллиана в свою символическую сборную

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу назвал состав символической сборной, состоящей из игроков, с которыми он работал. В команду попал экс-защитник донецкого «Шахтёра» Ярослав Ракицкий, выступающий за «Зенит», сообщает SempreInter со ссылкой на Tuttosport.

Луческу также включил в сборную бывшего полузащитника «Шахтёра» и «Анжи» Виллиана.

Сборная Луческу: Джанлука Пальюка («Интер»), Хавьер Дзанетти («Интер»), Джузеппе Бергоми («Интер»), Ярослав Ракицкий («Шахтёр»), Виталий Миколенко («Динамо» Киев), Андреа Пирло («Интер»), Фернандинью («Шахтёр»), Георге Хаджи («Брешиа», «Галатасарай»)/Диего Симеоне («Пиза», «Интер»), Виллиан («Шахтёр»), Роберто Баджо («Интер»), Роналдо («Интер»).

Ракицкий выступал за «Шахтёр» в 2006-2018 годах, Виллиан — с 2007-го по 2012 год.