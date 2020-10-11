«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант отставки Сульшера. Его может сменить Почеттино

Исполнительный директор английского «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд может уволить главного тренера Уле-Гуннара Сульшера, сообщает Mirror.
По данным источника, если ситуация в клубе не изменится, Вудворд без колебаний отправит Сульшера в отставку, несмотря на то что специалист является легендой «Манчестер Юнайтед».
Основным претендентом на этот пост в случае ухода Сульшера называется бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.
Сульшер возглавляет «Манчестер Юнайтед» с 2018 года, сменив на этом посту Жозе Моуринью.
Почеттино возглавлял «Тоттенхэм» с 2014 по 2019 год, а до этого тренировал «Саутгемптон» и «Эспаньол». Со «шпорами» аргентинский специалист доходил до финалов Кубка английской лиги и Лиги чемпионов.
После трёх туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 3 очка. В следующем туре команде предстоит встретиться с «Ньюкаслом».
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