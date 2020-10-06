Возможно, самый неожиданный трансфер октября. Кавани не играл полгода, но перешёл в «МЮ»!

Уже через две недели Эдинсон может вернуться в Париж. Теперь соперником «ПСЖ».

В конце июня у Эдинсона Кавани истёк контракт с «ПСЖ». Уругвайский нападающий отказался продлевать действующее соглашение с парижанами на два месяца для участия в Лиге чемпионов и ушёл из клуба свободным агентом. Лето он провёл в родном Уругвае, где косил траву, ездил верхом на лошади и ловил рыбу. В начале сентября 33-летний футболист даже занялся балетом и только перед закрытием трансферного окна вспомнил о футболе, подписав контракт с «Манчестер Юнайтед». Разбираемся, в чём Кавани может помочь нынешнему «МЮ» Сульшера.

Ужасный последний сезон в «ПСЖ»

Последний сезон в «ПСЖ» у Кавани совсем не задался. Уругвайского нападающего преследовала травма бедра и паховое растяжение, из-за которых он выпал из стартового состава, уступив место Мауро Икарди. Тухель часто оставлял Эль Матадора на скамейке запасных — отсюда невысокая результативность: всего семь голов в 22 матчах во всех турнирах.

Существует мнение, что 33-летний футболист и не захотел продлевать контракт на два месяца из-за того, что понимал: в стартовом составе при Томасе Тухеле ему всё равно не играть.

Последний раз он появился на поле в футболке «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала ЛЧ против дортмундской «Боруссии» (2:0). С марта Кавани не играл в официальных матчах, проведя без футбола около 210 дней. В 2020 году он отыграл всего 532 минуты (примерно 6 полноценных матчей).

Почему Кавани выбрал именно Манчестер

Информация о переходе нападающего в команду Уле-Гуннара Сульшера появилась за несколько дней до закрытия трансферного окна. Позже её подтвердил агент Кавани Уолтер Гульельмоне, а вчера уругваец подписал контракт по схеме «1+1».

Фото: Из личного архива Кавани

33-летний футболист запросил у руководства «красных дьяволов» приличную зарплату. По информации журналиста Фабрицио Романо, Кавани хотел получать в английском клубе 10 млн евро в год. До сих пор неизвестно, на какой сумме в итоге сошлись, но вряд ли она ощутимо меньше.

Сам Эдинсон объяснил, что после общения с Сульшером его желание перейти в «МЮ» усилилось.

«На протяжении карьеры я играл перед одними из самых страстных болельщиков. Знаю, что в Манчестере такие же. Не могу дождаться матча на «Олд Траффорд», когда фанаты смогут вернуться на трибуны без угрозы для здоровья.

Хочу продолжить писать свою историю в книге футбола. Знаю, что моё внимание должно всегда оставаться сосредоточенным на одном и том же – на работе, работе и ещё раз работе. Я уже общался с Сульшером, и после этого моё желание выступать в футболке «МЮ» лишь усилилось», – заявил Кавани в интервью официальному сайту «красных дьяволов».

Чем он может помочь нынешнему «МЮ»

«Красные дьяволы» продолжают участие в Кубке английской лиги, так что до конца года у «Манчестер Юнайтед» будет очень плотный календарь. Клубу в любом случае понадобится ротация состава. Сейчас в обойме Сульшера есть четыре нападающих в лице Антони Марсьяля, Мейсона Гринвуда, Маркуса Рэшфорда и Одиона Игало. К ним присоединится Кавани, который, по мнению бывшего игрока «МЮ» Диего Форлана, станет неким учителем для более молодых коллег.

Фото: Julian Finney/Getty Images

«Я думаю, что Эдинсон Кавани преуспеет. Он покажет своё поведение и свой профессионализм, то, как он усердно работает и тренируется. Другие игроки на «Олд Траффорд» будут смотреть на него и учиться», — сказал уругваец в интервью изданию The National.

Сам Сульшер выразил такое же мнение, оставшись в восторге от подписания Эль Матадора.

«Кавани привнесёт в команду энергию, силу, лидерство, характер. Но самое главное – голы. Его карьера до этого момента складывалась замечательно, он выигрывал трофеи почти с каждой командой.

Он еще многое может показать на высшем уровне. Молодежь сможет учиться у одного из лучших форвардов Европы последнего десятилетия. Это будет полезно для них, ведь Эдинсон точно знает, что нужно для успеха. Мы с нетерпением ждём эффекта, который он произведёт на «МЮ», – сказал Сульшер в интервью официальному сайту «красных дьяволов».

Напомню, что в Манчестер уже приезжали такие звёздные футболисты из Южной Америки, как Алексис Санчес, Анхель Ди Мария, Радамель Фалькао и Диего Форлан. И ни один не сумел себя в полной мере проявить на «Олд Траффорд», хотя были куплены за огромные деньги. Быть может, Кавани удастся прервать эту тенденцию и мы снова увидим «МЮ», конкурентоспособным не только в АПЛ, но и в ЛЧ. Старта в Европе Эдинсон, наверное, ждёт с особыми чувствами — ведь уже 20 октября “МЮ” играть в Париже с «ПСЖ»…