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Робиньо вернулся в «Сантос». Он будет получать минимальную зарплату

Робиньо вернулся в «Сантос». Он будет получать минимальную зарплату
Футбол / Южная Америка 0

Бывший нападающий «Реала», «Милана» и «Манчестер Сити» Робиньо вернулся в «Сантос», сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт 36-летнего футболиста с «Сантосом» рассчитан на пять месяцев. Зарплата Робиньо составит 1500 реалов (€ 229) в месяц.

«Этот клуб всегда был мне домом. Хочу помогать команде на поле и за его пределами. Сейчас клуб переживает непростые времена с точки зрения финансового положения. Пришло время чем-то ему помочь. Да, буду выступать за минимальную зарплату, но мне важно просто быть здесь», — отметил Робиньо.

В прошлом сезоне Робиньо выступал в составе «Истанбул Башакшехир». Бразильский форвард принял участие в 25 матчах чемпионата Турции, однако не отметился результативными действиями.

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