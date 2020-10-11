Пять футболистов сборной Ирландии заразились коронавирусом в преддверии матча с Уэльсом

Футбольная ассоциация Ирландии на официальном сайте сообщила о пяти случаях заражения коронавирусом в национальной команде.



Имена заражённых футболистов не сообщаются. Отмечается, что все заражённые игроки были выведены из состава сборной Ирландии и отправлены на карантин.



Сегодня, 11 октября, сборная Ирландии сыграет с национальной командой Уэльса в матче 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Встреча состоится на стадионе «Авива Стэдиум» в Дублине (Ирландия). Начало встречи — в 16:00 мск. Соперниками национальных команд по 4-й группе Лиги B являются сборные Финляндии и Болгарии. Сборная Ирландии набрала 1 очко в 2 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице группы. Уэльс (6) — на 1-м месте.