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Пять футболистов сборной Ирландии заразились коронавирусом в преддверии матча с Уэльсом

Пять футболистов сборной Ирландии заразились коронавирусом в преддверии матча с Уэльсом
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Футбольная ассоциация Ирландии на официальном сайте сообщила о пяти случаях заражения коронавирусом в национальной команде.

Имена заражённых футболистов не сообщаются. Отмечается, что все заражённые игроки были выведены из состава сборной Ирландии и отправлены на карантин.

Сегодня, 11 октября, сборная Ирландии сыграет с национальной командой Уэльса в матче 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Встреча состоится на стадионе «Авива Стэдиум» в Дублине (Ирландия). Начало встречи — в 16:00 мск. Соперниками национальных команд по 4-й группе Лиги B являются сборные Финляндии и Болгарии. Сборная Ирландии набрала 1 очко в 2 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице группы. Уэльс (6) — на 1-м месте.

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