Рашид Рахимов: «Уфа» планирует взять 2-3 футболистов до 17 октября

Новый главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов рассказал о трансферных планах клуба.

«На первой тренировки „Уфы“ было много движения и много скорости, потому что все футболисты — после выходного дня. Вроде работали с желанием, но было определённое напряжение. Без него — никак.



Сразу договорились с клубом, что контракт подписан до конца сезона, а дальше посмотрим, как будет.



Планирую подписать кого-то, пока открыто трансферное окно. Но вопрос — как это будет. Надо понимать, что в это время почти все футболисты на контрактах. Хороших свободных игроков остаётся очень мало, все подписаны. Но посмотрим, что можно сделать. Планируем взять двоих-троих футболистов до 17-го числа. Нам нужен фланговый игрок, атакующий игрок и игрок в середину поля.



В нынешней ситуации задача одна — нужно сохраняться и оставаться в РПЛ. Будем работать над этой задачей, но в первую очередь нам нужно говорить о другом — важно вернуть игровую организацию, дисциплину и самоотдачу», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».