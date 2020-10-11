Крал рассказал о тестировании чешских игроков на коронавирус

Полузащитник сборной Чехии и «Спартака» Алекс Крал прокомментировал случаи коронавируса в национальной команде.

«Ситуацию в нашей сборной снова усложнил коронавирус. Результаты вчерашних тестов показали, что три игрока заражены, а тесты 16 человек дали неоднозначный результат. Анализы пришлось сдавать повторно. 16 человек весь день находились в одной комнате отеля на Кипре, мы ждали результатов. К счастью, в порядке. Теперь нам разрешено лететь в Израиль. Раннее пробуждение, а теперь мы в аэропорту на Кипре, ожидая самолета, который отвезет нас к ребятам, и команда снова будет вместе. Беспокойные дни, но я верю, что мы справимся! Увидимся вечером», — написал Крал на своей странице в «Инстаграме».

Сегодня сборная Чехии сыграет с Израилем, начало матча — в 21:45 мск.