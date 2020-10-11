Венгрия обыграла Сербию и сократила отставание от России до 1 очка
В матче 3-го тура Лиги наций УЕФА сборная Сербии уступила национальной команде Венгрии. Встреча проходила на стадионе «Райко Митич — Црвена Звезда» в Белграде (Сербия) и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол на 20-й минуте встречи забил венгерский нападающий Норберт Кёньвеш.
Встречу обслуживала швейцарская бригада арбитров во главе с Сандро Шерером. Ему помогали ассистенты Стефан Де Алмейда и Йонас Эрни. Резервный арбитр — Федайи Сан.
Сборная Сербии, набрав 1 очков в 3 матчах, занимает последнее место в группе 3. Венгерская команда (6) занимает второе место. Лидером группы является Россия (7).
В последнем, 4-м туре Сербия сыграет с Турцией, венгерская команда встретится с российской.
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