Венгрия обыграла Сербию и сократила отставание от России до 1 очка

В матче 3-го тура Лиги наций УЕФА сборная Сербии уступила национальной команде Венгрии. Встреча проходила на стадионе «Райко Митич — Црвена Звезда» в Белграде (Сербия) и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 20-й минуте встречи забил венгерский нападающий Норберт Кёньвеш.

Встречу обслуживала швейцарская бригада арбитров во главе с Сандро Шерером. Ему помогали ассистенты Стефан Де Алмейда и Йонас Эрни. Резервный арбитр — Федайи Сан.

Сборная Сербии, набрав 1 очков в 3 матчах, занимает последнее место в группе 3. Венгерская команда (6) занимает второе место. Лидером группы является Россия (7).

В последнем, 4-м туре Сербия сыграет с Турцией, венгерская команда встретится с российской.