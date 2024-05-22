Червиченко: Сафонов по уровню игры точно годится в «ПСЖ» — всё может быть

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на информацию о возможном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Чёрт его знает, правда ли, что Сафонов может перейти в «ПСЖ». Матвей — хороший вратарь, но «ПСЖ» — главная команда одной из самых русофобских стран. Сафонов по уровню игры точно годится в «ПСЖ» на роль второго вратаря, а возможно, и первого. Однако меня смущает ситуация, что россиянин едет во Францию, но всё может быть, тем более владелец «ПСЖ» из нормальной страны.

Разговоры, пора или не пора уезжать в Европу, от лукавого. Я считаю, что в России лучше, чем там. Поэтому я не понимаю, почему европейские чемпионаты ставят в приоритете над нашим. Конечно, футбол в первых трёх-четырёх командах европейского чемпионата поинтереснее. Остальные же команды, как и у нас.

Если мы будем говорить про города и уровень жизни, то отъедьте от Парижа или Ниццы на 10 км. Там не всё так прекрасно. Вы не поймёте, где вы, в Махачкале или в Европе. Поэтому меня подбешивают разговоры, что пора россиянам уезжать в Европу, как будто там манна небесная», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Краснодар» и «ПСЖ» приближаются к соглашению по трансферу Сафонова за € 20 млн.